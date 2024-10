Champions League, quale partita in chiaro in tv nella terza giornata

Alla vigilia della terza giornata della UEFA Champions League , Sky ha scelto quale partita trasmettere in diretta tv in chiaro in questa due giorni dedicata alla massima competizione continentale. Dopo l'uscita di scena di Mediaset, sarà TV8 il canale di riferimento sul digitale terrestre, per assistere al big match tra squadre straniere .

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: la partita in chiaro per la terza giornata

In occasione della terza giornata della League Phase della nuova Super Champions, Sky ha scelto di trasmettere in chiaro su TV8 l'attesissima sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Scontro tra titani, con Vincent Kompany pronto a far visita al tedesco Hans Flick in terra catalana. Calcio d'inizio previsto per le ore 21 di mercoledì 23 ottobre, con collegamenti e contributi dall'Estadio Olimpico di Barcellona a partire dalle ore 20:20, come preannunciato dalla stessa emittente: "Con Barcellona e Bayern Monaco lo spettacolo è assicurato - si legge sui canali social ufficiali di TV8 -. Preparatevi per una serata all’insegna del grande calcio. Tv8 Champions Night torna mercoledì dalle 20:20 con la sfida di UEFA Champions League tra i Blaugrana e il club tedesco LIVE su Tv8. A seguire vi aspettiamo con un ampio post-partita con approfondimenti e gli highlights!". La super sfida verrà trasmessa in diretta streaming sul portale TV8.it, nella sezione dedicata agli eventi live. La visione sarà completamente gratuita.

La probabile formazione di Flick

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Koundé, Cubarsì, Martinez, Baldé; Pedri, Casado; Yamal, Raphinha, Olmo; Lewandowski. All. H. Flick.

La probabile formazione di Kompany

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Davies; Laimer, Palhinha; Olise, Muller, Gnabry; Kane. All. V. Kompany.