Juve-Stoccarda diretta Champions League: le formazioni ufficiali LIVE

TORINO - Dopo Psv e Lipsia la Juve di Thiago Motta va a caccia della terza vittoria consecutiva in Champions League. Segui in diretta il match dell'Allianz Stadium.

20:09

Fagioli: "Ecco cosa mi chiede Thiago Motta"

Fagioli a Sky prima di Juve-Stoccarda: "Sarà molto difficile, anche loro amano tenere la palla. Vinca il migliore. Motta? Mi chiede di governare il gioco e aiutare i compagni a segnare. Stiamo giocando bene in Champions, ora stiamo migliorando anche in campionato. Dobbiamo vincere più partite possibile".

20:04

Thiago Motta con Capello e Lippi nel mirino

Thiago Motta potrebbe diventare il terzo allenatore della Juventus a vincere le sue prime tre partite di Champions League dopo Fabio Capello nel 2004-05 (le prime cinque, esclusa la fase di qualificazione) e Marcelo Lippi nel 1995-96 (le prime quattro).

19:54

La formazione ufficiale dello Stoccarda

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovc. Allenatore: Hoeness.

19:48

La formazione ufficiale della Juve

JUVE (4-1-4-1): Perin; Savona, Danilo, Kalulu, Cabal; Fagioli; Conceiçao, McKennie, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

19:36

La Juve punta il record del 95-96

Dopo aver ottenuto due successi nelle prime due partite, la Juve potrebbe vincere tutte le sue prime tre gare stagionali di Champions League per la prima volta dal 2021-22. In più, solo una volta ha vinto le sue prime tre partite stagionali nel torneo segnando almeno tre gol in ognuna (nel 1995-96).

19:30

I numeri di Juve-Stoccarda

La Juventus ha vinto tutte le ultime 5 partite contro squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (dal 2019-20), è già la sua migliore serie di vittorie contro questi avversari. Inclusa la sua ultima gara in Champions League: vittoria per 3-2 in trasferta contro il Lipsia. Lo Stoccarda invece ha vinto solo una delle 11 partite contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee (4N, 6P): successo per 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 in Coppa Uefa.