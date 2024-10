Fonseca: “Leao? Non c’è nessun problema. Camarda farà tanti gol”

Prima vittoria stagionale in Champions League per il Milan , che a San Siro ha battuto il Bruges per 3-1 nella gara valida per la terza giornata della fase campionato. A fine gara Fonseca non ha nascosto quello che è il suo unico vero rammarico della serata: "Sono molto dispiaciuto per il gol annullato a Camarda . Lui e la squadra avevano meritato quel momento. Lui merita di stare qui e di far parte di questo gruppo. Ha lavorato tanto per avere l'opportunità. Farà tanti gol in futuro, è solo l'inizio".

Fonseca: "Sostituzione Leao? Non c'è nessun problema specifico con lui"

Fonseca ha poi aggiunto: "Penso che abbiamo fatto una partita senza intensità. La circolazione è stata troppo lenta e non abbiamo capito bene la partita. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è cambiata, hanno portato energie e più intensità. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone".

"La sostituzione di Leao? Non c'è nessun problema specifico con Rafa, non è stata una punizione. Ho capito che avevamo bisogno di Okafor e Chukwueze, dobbiamo vedere questo con normalità e anche Rafa, che deve lavorare per aiutare la squadra come tutti i giocatori. Siamo migliorati con l'ingresso in campo diChukwueze, ma siamo migliorati anche quando Pulisic è andato a giocare dentro e non come esterno".

Reijinders: "Sognavo un gol in Champions, ne sono arrivati due..."

Alla vigilai del match Tijjani Reijnders aveva spiegato di volere fortemente il primo gol in Champions. Ne ha segnati due: "Sto sognando, aspettavo questi primi gol in Champions. Ne aspettavo uno e ne sono arrivati due. Ancora meglio. Nel primo tempo abbiamo giocato in modo troppo lento, nel secondo ci siamo svegliati dopo il pareggio. I subentrati hanno portato nuova energia. Non possiamo concedere un gol in superiorità numerica, non deve accadere più. Mi piace giocare più basso per essere più coinvolto nella partita. Leao? Ci sono tanti leader nel gruppo, tutti devono esserlo a proprio modo. Chi ha cambiato la partita e questo per noi è importante".

Pulisic: "Eurogol? Sono stato un po' fortunato"

Christian Pulisic ha invece realizzato un gran gol: "Oggi sono stato un po' fortunato, ma vale comunque come gol. Sono molto contento. Non ho provato a fare gol direttamente ma era un buon cross e poi è venuto fuori un bel gol. Voglio essere sempre decisivo nelle partite. Sto facendo tanti gol e assist, spero di continuare così. Questi 3 punti ci danno ,olta fiducia per noi, avevamo bisogno di questo risultato. Continuiamo così".