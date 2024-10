I tifosi dello Stoccarda e lo striscione per l’Emilia Romagna: “Non mollate”

TORINO - Un bel gesto che ti fa amare ancora di più il mondo del calcio. “Romagnoli così come emiliani, non mollate mai”, recita così lo striscione esposto dai tifosi dello Stoccarda nel settore ospiti dell'Allianz Stadium. A metà del primo tempo della sfida di Champions League contro la Juve, gli ultras tedeschi hanno voluto mandare un messaggio di sostegno alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Un gesto apprezzato da tutto il resto dello stadio, con i tifosi bianconeri che hanno risposto con applausi. Dopo l’alluvione dei giorni scorsi in Emilia si lavora tra il fango per tornare alla normalità. Parole di incoraggiamento arrivano da ogni parte del mondo.