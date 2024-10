Bologna, altro ko: festa Aston Villa per 2-0

BIRMINGHAM - Seconda trasferta amara in Inghilterra per il Bologna. Dopo il ko contro il Liverpool ecco un’altra sconfitta. Vince l’Aston Villa 2-0. Primo tempo equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra. Poi nella ripresa i gol di McGinn e Duran stendono i rossoblù. Nel finale palo di Beukema con un colpo di testa da calcio d’angolo. Per Italiano un solo punto dopo 3 partite europee. L’Aston Villa invece, sembra squadra forte e solida: tre vittorie su tre e zero gol subiti.

Il tabellino di Aston Villa-Bologna

Aston Villa-Bologna, il racconto del primo tempo

La prima occasione è del Bologna: bella palla di Ndoye per Dallinga, che si inserisce bene e calcia con il sinistro. Respinge Martinez. Ritmo all’inglese, i rossoblù ci stanno. Il portiere argentino si ripete poco dopo su Orsolini, anche se c’è fuorigioco. Poi tocca agli inglesi: al 22’ Duran colpisce di testa, Skorupski c’è con una bella parata. E il polacco è ancora bravo su McGinn. Dallinga ci riprova, Martine para. Tutti negli spogliatoi con occasioni da una parte e dall’altra. Ma niente gol.

L'Aston Villa trova i gol partita

Bailey sfiora il gol ad inizio ripresa. Un attimo dopo Posch ha l’occasione ghiotta per l’1-0, ma il tiro va fuori. Poi al 55’ la beffa: punizione di McGinn da posizione defilata, in area non la tocca nessuno e la palla finisce in rete. Proteste del Bologna per un fallo poco prima non fischiato su Fabbian. Controllo Var per un possibile tocco di mano: tutto buono. I rossoblù si disuniscono: al minuto 64’ rete di Duran, bravo a tagliare in area e sfruttare al meglio l’assist basso di Rogers. 2-0. Cambi per Emery, cambi per Italiano. Gli ultimi assalti del Bologna portano l’occasione più ghiotta: da calcio d’angolo Beukema colpisce di testa e centra il palo. Skorupski nel finale evita per due volte il tris inglese.