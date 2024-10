Champions League: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Champions League: dove vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming

Mercoledì di Champions che riserva tanti scontri interessanti, con una classifica che inizia a prendere forma e un calendario che non ammette battute d'arresto. Come ampiamente preannunciato all'alba di questa stagione, tutte le partite della UEFA Champions League saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, ad eccezione delle gare del mercoledì scelte da Amazon Prime Video. Oggi, su quest'ultima piattaforma, sarà visibile in esclusiva Young Boys-Inter. Per gli altri incontri, è attivo il servizio streaming sulle applicazioni di Sky Go e Now, scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato l'accesso, vi basterà selezionare l'evento di riferimento e godervi comodamente il match. Su Sky, c'è anche il canale "Diretta Gol" (251), per non perdervi nemmeno un minuto.

Opzione supplementare per quanto riguarda Barcellona-Bayern Monaco, in programma alle ore 21 all'Estadio Olimpico della città catalana. La sfida sarà trasmessa, per l'occasione, in diretta tv in chiaro su TV8 e live in streaming gratis su TV8.it.

Il programma delle partite di oggi in Champions League: