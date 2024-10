Chiesa in difficoltà, Slot è sicuro: “Il problema è il calcio italiano”

LIPSIA (GERMANIA) - Giornata di Champions League in casa Liverpool: Salah e compagni sono attesi dalla trasferta di Lipsia con l'obiettivo di dare continuità ai grandi risultati ottenuti in un inizio di stagione quasi perfetto. A tenere banco però in casa 'Reds' è la situazione legata a Federico Chiesa: solo 78 i minuti totali giocati in maglia Liverpool per l'ex Juve, distribuiti su tre partite in Premier League, Champions League e Carabao Cup. Un magro bottino per l'esterno offensivo classe 1997, complici soprattutto i continui problemi fisici che hanno limitato l'ambientamento del giocatore in Inghilterra. "Situazione Chiesa? È piuttosto semplice spiegarla, anche se certamente è un problema complesso", ha sottolineato l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, nella conferenza stampa prima del Lipsia. "Federico - spiega il tecnico dei 'Reds' - ha saltato l'intera preparazione del pre campionato e poi è arrivato in un campionato dove l'intensità è più alta rispetto alla Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza".