Young Boys-Inter diretta Champions League: segui la sfida di oggi LIVE

BERNA (SVIZZERA) - Missione europea per l'Inter di Simone Inzaghi , che a quattro giorni dal derby 'Italia a San Siro contro contro la Juve è di scena oggi (23 ottobre, ore 20:45) a Berna sul campo sintetico dello Young Boys nel match valido per la 3ª giornata del nuovo girone unico di Champions League . Vincere in Svizzera è l'obiettivo dei nerazzurri, ora a quota 4 punti, per restare nella zona alta della classifica . Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni in tempo reale .

Young Boys-Inter: numeri e statistiche del match LIVE

20:30

Young Boys tabù in Champions per le italiane: i precedenti

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Young Boys e Inter: la squadra svizzera non ha mai perso in casa in Champions League contro un’avversaria italiana, vincendo 2-1 contro la Juventus nel 2018 e pareggiando 3-3 contro l'Atalanta nel 2021.

20:22

Marotta avvisa l'Inter: "Sintetico e Young Boys pericolosi"

A meno di un'ora dall'inizio di Young Boys-Inter ha parlato Beppe Marotta: "Il campo in sintetico è sempre insidioso e speriamo non ci crei problemi - ha detto il presidente dell'Inter ai microfoni di 'Sky Sport' -, è una caratteristica dello Young Boys e va rispettata, ma prima o poi l'Uefa dovrà intervenire perché il sintetito è pericoloso". Così sul turnover varato da Inzaghi: "I tanti cambi di formazione? Tra le defezioni e le tante partite ravvicinate è giusta questa scelta del mister". Marotta assicura che la testa non è ancora alla prossima sfida contro la Juve a San Siro: "Sappiamo che il derby d'Italia è sempre speciale per i tifosi, ma in questa fase del campionato non è decisiva. Le vere insidie le affrontremo stasera contro una squadra imprevedibile come lo Young Boys. Servirà la giusta mentalità".

20:15

Inzaghi non si fida, le parole alla vigilia: "Young Boys in ripresa"

"Young Boys in ripresa": Simone Inzaghi non si fida degli svizzeri e nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League a Berna ha messo in guardia la sua Inter. APPROFONDISCI

20:07

Young Boys-Inter: dove vederla in tv e streaming

La sfida della terza giornata di Champions League tra Young Boys e Inter in programma a Berna sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

20:00

Young Boys-Inter: le formazioni ufficiali

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Lakomi, Ugrinic; Virginius, Imeri, Monteiro; Ganvoula. All. Joel Magnin

A disposizione: Keller, Marzino, Itten, Colley, Camara, Elia, Niasse, Abdu Conté, Athekame, Males.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Simone Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Thuram, Lautaro Martinez, Dimarco, Darmian, Aidoo, Berenbruch, Bastoni.

Berna, Svizzera