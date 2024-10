Kane, gol annullato dal Var in Barcellona-Bayern: fuorigioco millimetrico

Da Milan-Udinese (pari non convalidato a Ekkeinkamp) a Barcellona-Bayern Monaco : il Var ha cancellato un gol per questione di millimetri.

Barcellona avanti 3-1 all'intervallo

All'Estadi Olímpic Lluís Companys, nella gara valida per la terza giornata di Champions League, i blaugrana si sono portati immediatamente in vantaggio con Raphinha (1'). La reazione del Bayern è stata immediata: al 10' Kean ha segnato su assist di Muller, ma la sua esultanza è stata cancellata dal Var. Un pezzetto di ginocchio e uno della scarpa sinistra erano davanti all'ultimo difensore. Kean non si è perso d'animo e ha segnato con un bel tiro al volo al 18': stavolta tutto valido. Il Barcellona è però andato al riposo avanti di due reti: a bersaglio Lewandowski al 36' e Raphinha al 45'.