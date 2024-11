Uefa, un minuto di silenzio per l'alluvione a Valencia: il comunicato

L'alluvione tragica a Valencia è inevitabilmente l'unico pensiero in Spagna e non solo. Il mondo del calcio e tutte le competizioni europee continueranno a giocare, nonostante le critiche, su tutte quella di Ancelotti in conferenza stampa . Si gioca, ma la Uefa ha deciso che si osserverà un minuto di silenzio su tutti i campi di Champions, Europa e Conference League .

Uefa, il comunicato sull'alluvione a Valencia

Questo il comunicato della Uefa sulla questione: "La UEFA osserverà un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite delle competizioni per club di questa settimana in memoria delle vittime delle mortali inondazioni di Valencia e di tutte le persone colpite nella regione e oltre". Intanto tre squadre della Comunità Valenciana, ovvero Valencia, Levante e Manises, hanno chiesto e ottenuto una nuova data per le partite della Copa del Rey in programma questa settimana (si sarebbero dovute giocare tra mercoledì e giovedì). La Federcalcio spagnola ha ufficializzato le nuove date: Pontevedra-Levante si giocherà il 19 novembre alle 20, mentre Manises-Levante e Parla Escuela-Valencia verranno disputate il 26 novembre alle 19.