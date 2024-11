Bologna-Monaco, Italiano: "Proviamo ad alzare l'asticella"

Alla vigilia della sfida con il Monaco , Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno europeo del Bologna , in programma domani al "Dall'Ara" alle ore 21. Emiliani ancora alla ricerca del primo successo e del primo gol in questa Champions League .

Italiano: "Non ho mai considerato questa una partita abbordabile"

"Non ho mai considerato questa una partita più abbordabile - ha subito sottolineato Italiano, parlando dei monegaschi -. Penso che ora dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il risultato, soprattutto davanti al nostro pubblico. Qui con lo Shakhtar abbiamo ben figurato, così come con Liverpool e Aston Villa. Ora però serve qualcosa in più e domani dobbiamo cercare di farlo".

Sull'avversario di turno, Italiano ha aggiunto: "Il Monaco in questo momento viaggia forte, è una squadra in fiducia e noi domani dobbiamo alzare l'asticella. Non so come gli avversari reagiscono agli avversari dopo le sconfitte ma so come viviamo noi il fatto di arrivare a questa gara dopo due vittorie. Inoltre giochiamo in casa e ribadisco che qui allo stadio vedo un'atmosfera fantastica".

Italiano e le scelte di formazione: "Il dubbio per l'attacco rimane"

Non mancano i dubbi di formazione in casa Bologna, a pochi passi dal Monaco: "Oggi non pensiamo alla prossima partita in campionato. Domani affrontiamo una squadra che alza tantissimo i terzini, oggi abbiamo provato qualcosa da proporre per provare a metterli in difficoltà. Teniamo ancora conto fino a domani visto che qualcuno oggi era ancora molto stanco. Il dubbio per l'attacco rimane: abbiamo anche provato a giocare con entrambi - ha ribadito Italiano, facendo riferimento a Castro e Dallinga - ma in questo momento non lo riproporremo in Champions, contro squadre in cui ci servirà avere qualche uomo in più in mezzo al campo".