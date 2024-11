Dove vedere Lilla-Juve in tv? DAZN o Sky, streaming e orario

La Juventus di Thiago Motta è pronta a rituffarsi in Champions League per il quarto impegno in campo internazionale. Ad attendere i bianconeri c'è il Lilla di Bruno Genesio, che ha già fatto vittime illustri in questa edizione della massima competizione continentale. Archiviato il brutto ko con lo Stoccarda , Vlahovic e compagni vogliono subito ritrovare la vittoria e riavvicinare la zona riservata alle otto squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale.

Lilla-Juve, l'orario

Lilla-Juve andrà in scena oggi, martedì 5 novembre, alle ore 21 allo "Stade Pierre Mauroy".

Dove vedere Lilla-Juve in diretta tv

Lilla-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 204 e 253 di Sky. Per questo evento, non è prevista nessuna diretta tv in chiaro.

Dove vedere Lilla-Juve in streaming

Lilla-Juve sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il servizio streaming non sarà attivo su DAZN e Amazon Prime Video, per quanto concerne la sfida del "Pierre Mauroy". Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.