Dove vedere Real Madrid-Milan in tv? DAZN o Sky, streaming e orario

Dopo giorni caratterizzati dalla tragedia di Valencia, il Real Madrid di Carlo Ancelotti torna ad essere protagonista in Champions League , proprio contro il Milan di Paulo Fonseca , reduce dal successo di misura maturato a Monza . Rossoneri a caccia dell'impresa in uno dei templi del calcio europeo, con la consapevolezza che un risultato positivo restituirebbe nuova linfa al progetto tecnico del manager portoghese, finito spesso nel mirino della critica in questo avvio di campionato.

Real Madrid-Milan, l'orario

Real Madrid-Milan andrà in scena oggi, martedì 5 novembre, alle ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu".

Dove vedere Real Madrid-Milan in diretta tv

Real Madrid-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Real Madrid-Milan in streaming

Real Madrid-Milan sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le due piattaforme di proprietà di Sky, accessibili tramite un semplice login, sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Servizio streaming non attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.