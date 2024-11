Champions League: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Tutto pronto per la quarta giornata della fase campionato della Super Champions League , che vedrà scendere in campo tanti fuoriclasse e moltissime big del calcio europeo. Dal Real Madrid al Manchester City , passando per Borussia Dortmund e Liverpool , fino ad arrivare alle tre italiane impegnate in questo martedì 5 novembre .

Champions League: dove vedere tutte le partite della quarta giornata

Tutte le partite della Super Champions League saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, che metterà a disposizione dei propri abbonati anche il canale "Diretta Gol" (251), con la possibilità di non perdersi nemmeno un minuto delle gare del martedì. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme mobili accessibili tramite un semplice login, dopo averle scaricate gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Oggi, alle 21, non è prevista nessuna sfida in diretta su TV8, dato che Sky ha scelto di trasmettere l'affascinante confronto tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, in scena domani al Parco dei Principi. Mercoledì, contestualmente, entrerà in gioco anche Amazon Prime Video, a cui è stata affidata Inter-Arsenal.

Champions League, il programma di oggi

Ecco tutte le partite in programma oggi, martedì 5 novembre, in Champions League:

PSV-Girona ore 18.45

Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria

Bologna-Monaco ore 21

Celtic-Lipsia

Borussia Dortmund-Sturm Graz

Lilla-Juventus

Liverpool-Bayer Leverkusen

Real Madrid-Milan

Sporting-Manchester City

