Capello e Del Piero parlano in diretta tv prima di Real-Milan, poi arriva Morata e...

MADRID - Momento di calorosi saluti al Santiago Bernabeu, poco prima della sfida di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Real Madrid. Alvaro Morata ha avuto l'opportunità di salutare due leggende del nostro calcio: Fabio Capello e Alessandro Del Piero, entrambi presenti a bordo campo per Sky Sport 24. L'incontro con Capello e Del Piero non è stato solo un momento di cordialità tra ex campioni, ma anche un segno tangibile di quanto il calcio sia un mondo che, pur cambiando, rimane fortemente legato da valori di amicizia e rispetto reciproco. Morata, che ha vissuto esperienze significative sia con la maglia del Real Madrid che con quella della Juve, ha approfittato di questa occasione per scambiare un caloroso saluto con due figure che hanno segnato la storia del calcio italiano e internazionale. Poi subito negli spogliatoi per indossare gli scarpini ed entrare in clima partita. L’attacco del Milan è sulle sue spalle.