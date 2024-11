Dove vedere Inter-Arsenal in tv? DAZN o Sky, streaming e orario

Prosegue la quarta giornata di Champions League , dopo la vittoria del Milan al Bernabeu di ieri , è il turno dell' Inter di scendere in campo, contro l'Arsenal di Arteta a San Siro. I nerazzurri sono alla caccia del terzo successo consecutivo nella competizione , mentre gli inglesi sono reduci dalla sconfitta in Premier League contro il Newcastle.

Inter-Arsenal, l'orario

Inter-Arsenal andrà in scena oggi, mercoledì 6 novembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" a San Siro.

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta tv

Inter-Arsenal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Inter-Arsenal in streaming

Inter-Arsenal sarà visibile live in streaming solo su Amazon Prime Video. La piattaforma, accessibile tramite un semplice login, è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Servizio streaming non attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.