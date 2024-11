Juve-Stoccarda ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Stoccarda-Atalanta, l'orario

Stoccarda-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 6 novembre, alle ore 21 alla Mercedes Benz Arena- MHP Arena di Stoccarda.

Dove vedere Stoccarda-Atalanta in diretta tv

Stoccarda-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Stoccarda-Atalanta in streaming

Stoccarda-Atalanta sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le due piattaforme di proprietà di Sky, accessibili tramite un semplice login, sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Servizio streaming non attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.