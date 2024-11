Inter-Arsenal diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

A quattro giorni dalla super sfida a San Siro contro il Napoli primo in classifica, che metterà in palio la vetta della Serie A, c'è da pensare alla Champions League per l'Inter che sempre al Meazza oggi (mercoledì 6 novembre, ore 21) ospita l'Arsenal in uno dei big-match della quarta giornata della prima fase. Entrambe a quota 7 punti , la squadra di Simone Inzaghi e quella di Mikel Arteta cercano una vittoria per avvicinarsi al Liverpool, vittorioso ieri contro il Bayer Leverkusen e capolista a punteggio pieno. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti.

Inter-Arsenal: cronaca, numeri e stastistiche LIVE

20:33

Inter e Arsenal: cammini simili e difese di ferro in Champions

Cammini simili e difese di ferro in questo avvio di Champions League per l'Inter e Arsenal, entrambe a quota 7 punti senza gol subiti dopo tre partite e pronte a sfidarsi tra poco a San Siro. Per i nerazzurri 0-0 a Manchester contro il City e poi le vittorie contro la Stella Rossa (4-0) e in Svizzera contro lo Young Boys (0-1). Per i londinesi di Arteta 0-0 a Bergamo con l'Atalanta e poi i successi casalinghi contro Psg (2-0) e Shakhtar (1-0).

20:21

20:13

Inzaghi nel pre-match: "Ecco perché il turnover. E sulla Premier..."

A meno di un'ora dal via di Inter-Arsenal ha parlato Simone Inzaghi, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a lasciare inizialmente in panchina diversi big come Bastoni, Dimarco, Barella, Mkhitaryan o Thuram: "Con il Venezia è stata prova dispendiosa - ha detto ai microfoni di 'Prime Video' -, i giocatori hanno dato tutti disponibilità ma di volta in volta bisogna fare delle scelte e delle rotazioni". Così sulla partita con l'Arsenal: "Dobbiamo rimanere lucidi, perché giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa che alterna fasi di possesso e di non possesso, quindi dovremo essere bravi nelle scelte". Chiusura sulle sirene che sono arrivate in passato dalla Premier League, che potrebbero tornare a farsi sentire: "Sto benissimo all'Inter - ha chiosato il tecnico nerazzurro -, con alle spalle una splendida società e splendidi tifosi".

20:06

Inter-Arsenal: i precedenti

Inter e Arsenal si sono affrontate solo nella fase a gironi della Champions League 2003/04: entrambe le partite sono state vinte dalla squadra in trasferta: Arsenal-Inter 0-3 il 17 settembre 2003 a Londra (con i gol di Cruz, Van der Meyde e Martins e un rigore parato da Toldo a Henry); Inter-Arsenal 1-5 due mesi più tardi a San Siro (gol di Vieri per l'Inter, doppietta di Henry e gol di Ljungberg, Edu e Pires per i londinesi).

19:52

Inter-Arsenal: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Acerbi, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Bastoni.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Partey, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta

A disposizione: Neto, Robinson, Zinchenko, Myles-Skelly, Kiwior, Jorginho, Odegaard, Nwaneri, Sterling, Jesus, Butler-Oyedeji.

19:44

Inzaghi e la frase sulla Premier prima di Inter-Arsenal: tifosi preoccupati

19:33

Inter-Arsenal: dove vederla in tv e in streaming

Milano, stadio Meazza