Psg, Verratti torna al Parco dei Principi: accoglienza da brividi

Undici anni, 416 presenze, 11 gol e 61 assist non sono stati dimenticati dai tifosi del Psg , ma Marco Verratti ha lasciato il segno a Parigi soprattutto per la professionalità con cui ha difeso la maglia del club francese: naturale conseguenza l'accoglienza da brividi che gli è stata riservata stasera, 6 novembre 2024, al Parco dei Principi dove il centrocampista dell' Al-Arabi è ospite d'eccezione per assistere alla sfida Champions contro l' Atletico Madrid .

Verratti, giro di campo con la sciarpa del Psg

Verratti è stato accolto da abbracci, strette di mano e applausi. In compagnia di suo figlio ha fatto un bel giro di campo per prendersi i cori e gli attestati di stima dei suoi ex sostenitori. Al collo gli è stata messa una sciarpa del Psg. Visibilmente emozionato, il campione d'Europa nel 2021 con l'Italia ha salutato tutti prima di prendere posto per assistere alla partita.