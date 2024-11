Lookman inarrestabile, si sblocca Zaniolo: l'Atalanta passa a Stoccarda

Seconda vittoria consecutiva in trasferta: l'Atalanta passa alla MHPArena di Stoccarda, decideno i gol di Lookman e Zaniolo La Dea resta imbattuta e sale a quota 8 punti dopo il successo per 3-0 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen contro lo Shakhtar Donetsk e i pareggi a reti inviolate al Gewiss Stadium contro Arsenal e Celtic Glasgow .

Infortunio per Kolasinac

Primo tempo equlibrato. All'11' occasione per lo Stoccarda dagli sviluppi di un calcio d'angolo: traversone di Karazor, colpo di testa di Undav che anticipa l'ex Touré e alza di poco alto sulla traversa. Due minuti più tardi Kolasinac fuori per un fastidio muscolare: dentro Kossounou. Alla mezz'ora occasione per i nerazzurri: passaggio filtrante di Ederson per Pasalic che, a tu per tu con Nubel sbaglia lo stop e permette a Mittelstadt di recuperare.

Decidono Lookman e Zaniolo

Nella ripresa i gol che decidono la partita. Al 51' grande intuizione del subentrato De Ketelaere, che corre sulla fascia destra e serve un cross rasoterra perfetto per Lookman, cinico e risolutivo come al Maradona contro il Napoli: terzo gol nelle ultime due partite, battuto Nubel. Contenuta la reazione tedesca. All'88' il raddoppio: inzuccata di capitan De Roon, s'impappina Rouault, ne approfitta Zaniolo che realizza il suo primo gol in maglia atalantina. Lo Stoccarda capitola dopo la vittoria a Torino contro la Juventus.