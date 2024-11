Quanto costa la finale di Champions: tutti i prezzi folli dei biglietti

BERLINO - I posti per i vip nei cosiddetti Sky-Boxen dell’Allianz Arena per la prossima finale della Champions League il 31 maggio a Monaco di Baviera avranno costi esorbitanti. Il quotidiano monacense “TZ” riferisce che saranno divisi in quattro categorie di prezzo, da un minimo di 6.900 a un massimo di di 13.900 euro. Lo stadio ha una capienza di settantacinquemila posti ed è di proprietà del Bayern. La Uefa lo ha preso in locazione per la finale dell’edizione in corso, in cui il Bayern è tra i favoriti e ha quindi la possibilità di giocare il grande evento davanti al proprio pubblico. L’ultima finale di Champions disputata dal Bayern nell’Allianz Arena risale al 2012 e fu vinta ai rigori dal Chelsea (4-3). La voglia di rivincita della tifoseria bavarese accresce la caccia al biglietto. La Uefa è responsabile della vendita anche dei singoli ingressi nei Sky-Boxen, senza particolari sconti o agevolazioni per gli abbonati del Bayern che sono titolari di questi posti per le partite casalinghe nelle varie competizioni della stagione.

Gli Sky-Boxen sono circa un centinaio e possono accogliere ciascuno fino a una dozzina di spettatori. A seconda della qualità dell’accoglienza, per la prossima finale di Champions la Uefa ha fissato quattro categorie di prezzo: ingresso Oro 6.900 euro, ingresso Platino 9.900 euro, ingresso Super-Platino 12.900 euro, ingresso Super Platinum Plus 13.900 euro. Il “TZ” scrive che i dirigenti del Bayern «non sono felici per queste cifre astronomiche, ma hanno le mani legate dal contratto di affitto».