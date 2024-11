Inter-Lipsia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo il successo per 5-0 sul campo del Verona, l'Inter torna in Champions League. Alle 21, a San Siro, i nerazzurri sfideranno il Lipsia , alla ricerca della quarta vittoria consecutiva nella competizione. Per farlo, sono previsti otto cambi nella formazione titolare rispetto all'ultima partita di campionato.

Inter-Lipsia, l'orario

Inter-Lipsia andrà in scena oggi, martedì 26 novembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Inter-Lipsia in diretta tv

Inter-Lipsia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 252 di Sky. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Inter-Lipsia in streaming

Inter-Lipsia sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le due piattaforme di proprietà di Sky, accessibili tramite un semplice login, sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Servizio streaming non attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.