Slovan Bratislava-Milan ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Slovan Bratislava-Milan, la cronaca

Il Milan di Paulo Fonseca si gioca tantissimo in terra slovacca, contro uno Slovan Bratislava che finora ha dimostrato di avere limiti tecnici piuttosto evidenti. Fondamentale, in questi casi, mettere subito in discesa la gara, per non correre rischi e non incappare in spiacevoli sorprese. Chance importante per Abraham e Okafor, che approfiterranno della squalifica di Alvaro Morata e della scelta del manager portoghese di far rifiatare Leao. Dopo lo scialbo con la Juventus di Thiago Motta, per i rossoneri diventa cruciale l'impegno odierno, per ritrovare fiducia e tornare in corsa per le prime otto posizioni della classifica generale della Champions League. Un obiettivo che sembrava una chimera fino a poche settimane fa.