Young Boys-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo il successo in campionato contro il Parma , l' Atalanta torna in campo in Champions League. Alle 21 gli uomini di Gasperini, reduci in Europa dalla vittoria sullo Stoccarda, andranno in scena sul sintetico di Berna, contro lo Young Boys, un campo dove in stagione ha già vinto - con difficoltà - l'Inter . L'obiettivo dei nerazzurri è quello di entrare nelle prime otto posizioni della classifica.

Young Boys-Atalanta, l'orario

Young Boys-Atalanta andrà in scena oggi, martedì 26 novembre, alle ore 21 al Wankdorf Stadium di Berna.

Dove vedere Young Boys-Atalanta in diretta tv

Young Boys-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 204 e 253 di Sky. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, su TV8, Rai o Mediaset, per questo evento.

Dove vedere Young Boys-Atalanta in streaming

Young Boys-Atalanta sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le due piattaforme di proprietà di Sky, accessibili tramite un semplice login, sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, attraverso App Store e Play Store. Servizio streaming non attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.