Slovan-Milan diretta Champions League: Barseghyan risponde a Pulisic LIVE

BRATISLAVA - I rossoneri hanno bisogno di punti per risalire la classifica unica di Champions League . Nelle prime quattro partite il Milan ha perso con Leverkusen e Liverpool, riuscendo a rifarsi successivamente tra Club Brugge e Real Madrid. Oggi la squadra di Fonseca affronta lo Slovan Bratislava dell'ex Kucka, all' ultimo posto con 0 punti fatti, 2 gol segnati e 15 subiti. Segui la gara in diretta.

19:19

32' - Tomori interviene in scivolata

Nuova opportunità in contropiede per lo Slovan che scappa sulla destra con Bajric che mette un cross al centro dell'area per un compagno trovando l'intervento in scivolata di Tomori, bravo a leggere il pericolo e a deviare in corner.

19:15

30' - Si chiude lo Slovan

Il Milan gira palla nella metà di campo dello Slovan, che intanto si chiude tutto a difesa della porta e temporeggia in attesa del momento giusto per ripartire.

19:09

24' - PAREGGIO IMMEDIATO DELLO SLOVAN

Il Milan si riversa in attacco per un calcio d'angolo prestando il fianco al contropiede dello Slovan. Barseghyan conduce palla al piede e semina Reijnders arrivando a tu per tu con Maignan. Il portiere prova a chiudergli la porta in uscita ma con grande lucidità l'armeno lo scavalca con un tocco sotto dolcissimo.

19:07

21' - PULISIC PORTA IL MILAN IN VANTAGGIO

Grande ripartenza del Milan che approfitta della disposizione difensiva rivedibile dello Slovan. Nasce tutto da un'ottima giocata di Abraham a metà campo, abile a scartare il diretto avversario e a lanciare subito Pulisic sulla corsa. L'ex Chelsea raggiunge l'area di rigore e con un tocco in diagonale supera il portiere sbloccando il match.

19:03

16' - Takac respinge su Pulisic

Risposta immediata del Milan che riparte liberando Pulisic sulla sinistra. L'americano arriva nell'area piccola e calcia in diagonale con il mancino da posizione defilata. Takac è bravo a coprire il primo palo e riesce a respingere il tiro.

19:01

15' - Strelec si divora il vantaggio

Occasione gigantesca per lo Slovan che riparte in verticale trovando l'attacco della profondità di Strelec. L'ex attaccante dello Spezia è bravo a scartare Maignan ma perde troppo tempo al momento del tiro trovando il salvataggio di Pavlovic a porta vuota.

18:59

14' - Cross lungo di Chukwueze

Sugli sviluppi di corner la palla arriva fuori dall'area da Chukwueze che, largo sulla destra, prova a rimetterla al centro dell'area con il suo mancino tagliato. Il cross teso del nigeriano è leggermente troppo lungo per Abraham, ben piazzato in area di rigore.

18:53

8' - Theo calcia sul fondo

Il Milan non ha sfruttato un calcio di punizione da posizione interessante. Pulisic ha spostato il pallone per Theo Hernandez che con il mancino ha mancato lo specchio di porta di un paio di metri.

18:52

5' - Check del Var

L'arbitro Sanchez non ha permesso al match di riprendere subito con una rimessa dal fondo per il Milan. Gioco interrotto per un possibile rigore in favore del Milan a causa di un leggero sgambetto che ha fatto cadere Chukwueze nell'area di rigore dello Slovan. Dopo pochi secondi arriva il via libera dalla sala Var: il gioco può ripartire.

18:48

2' - Primo tentativo di Chukwueze

Il Milan porta palla in attacco ma non trova spazi per sorprendere la difesa dello Slovan, brava a rinchiudersi nella propria area. Chukwueze tenta il tiro da fuori ma il suo mancino si spegne sul fondo di poco.

18:45

1' - Inizia la partita

L'arbitro spagnolo Sanchez ha dato il via alla partita tra Slovan e Milan. Il primo possesso del match è dei padroni di casa

18:43

Squadre in campo

Le formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo davanti al pubblico del Tehelné pole di Bratislava, è il momento degli inni.

18:40

Ibrahimovic a Sky Sport: "Tutte le partite sono importanti, sul mercato..."

“Ogni partita è importante, dovremo avere la stessa concentrazione della partita con il Real. Quella di oggi sarà una partita totalmente diversa rispetto alla Juve. Sabato ci sono state poche occasioni anche perché la Juventus non ci ha dato le possibilità di creare gioco. Oggi speriamo di poter fare di più. Non bisogna dare la colpa dei gol ai difensori, credo che difendere sia il compito di tutta la squadra. Per il mercato c’è dialogo anche con il mister per capire se serve o non serve qualcosa. Bisogna anche ricordare che Bennacer torna tra una settimana e sarà un giocatore in più a centrocampo”.

18:30

Slovan-Milan, il successo dei rossoneri in Youth League

Nel pomeriggio si è tenuta anche la partita di Youth League tra le formazioni under 19 di Slovan e Milan. Il successo è andato ai rossoneri che, passati in svantaggio al 26', hanno ribaltato il risultato con i gol di Liberali, Scotti e Bakoune. Negli ultimi minuti una rete di Kozyk ha accorciato le distanze per il 3-2 finale.

18:25

Fonseca a Sky Sport: "Vincere oggi per dare senso al successo con il Real"

“Turnover? Abbiamo tante partite consecutive e alcuni dei nostri hanno giocato anche in nazionale. Abbiamo bisogno di gestire le energie, ma puntiamo sempre a vincere. Oggi sarà molto diverso rispetto alla partita con la Juve, dobbiamo rispettare l’avversario e pensare che ci giochiamo punti importanti. Florenzi ha detto che solo vincendo oggi daremo un senso al successo contro il Real Madrid. Le partite sono tutte diverse ma i punti sono sempre gli stessi e noi dobbiamo cercare le motivazioni per fare sempre tre punti”.

18:20

Slovan-Milan: i precedenti

Lo Slovan Bratislava ha incontrato il Milan in due precedenti, entrambi risalenti al secondo turno di qualificazione alla Champions League 1992/93. I rossoneri ottennero due successi, vincendo per 1-0 in trasferta e per 4-0 in casa.

18:15

Okafor a Sky Sport: "Non vediamo l'ora di scendere in campo, abbiamo fame"

“Sono sempre pronto, quando si gioca in Champions bisogna essere sempre pronti. Abbiamo fatto bene nelle ultime partite, non vediamo l’ora di scendere in campo. Ci siamo allenati correttamente, si vede che abbiamo fame. L’importante è avere sempre la testa alta e dare tutto, i risultati arriveranno. Sto bene, mi sento in forma, ho fiducia".

18:10

Kucka, le parole dell'ex: "Leao camminava in campo, non pensavo sarebbe andato lontano"

Leggi le parole dell'ex centrocampista del Milan Juraj Kucka, oggi capitano dello Slovan Bratislava, sull'attuale numero 10 rossonero. VAI ALL'ARTICOLO

18:00

Slovan-Milan, come vedere la partita di Champions League

Scopri tutto sulla trasferta europea dei rossoneri: info e canali per seguirla in tempo reale. LEGGI L'ARTICOLO

17:45

Slovan-Milan: le formazioni ufficiali

SLOVAN (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko. All. Weiss

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All. Fonseca

Tehelné pole, Bratislava