Inter-Lipsia diretta Champions League: nerazzurri in vantaggio LIVE

21:38

38' - Ci prova Zielinski

L'Inter ha rallentato dopo l'avvio furente, ma ogni volta che affonda dà l'impressione di poter far male al Lipsia. Ci prova da fuori un attivissimo Zielinski, conclusione alta.

21:35

35' - Giallo anche per il Lipsia

Severa la direzione del signor Pinheiro, che mostra il cartellino giallo anche al tedesco Baumgartner. Tre ammoniti in poco più di mezz'ora, ma partita al momento correttissima.

21:34

33' - Secondo ammonito nell'Inter

Dopo Pavard, ammonito anche Bastoni. Paradossale per un'Inter che sta continuando a fare la partita dopo aver sbloccato il risultato, senza rischiare praticamente nulla.

21:33

32' - Inter vicina al raddoppio

Lukeba si riscatta dell'autogol andando a salvare sulla linea dopo la conclusione di Pavard. Inter vicinissima al raddoppio!

21:28

27' - +++ Inter-Lipsia 1-0: autogol di Lukeba! +++

Arriva lo strameritato vantaggio dell'Inter! Solita punizione velenosa da sinistra con Dimarco, la carambola che si innesca nell'area tedesca trova l'ultimo tocco di Lukeba, protagonista del più classico degli autogol!

21:26

25' - L'Atalanta prende gol, Inter sola imbattuta

Con il gol del pari subito dall'Atalanta contro lo Young Boys, l'Inter è rimasta la sola squadra del girone di Champions a mantenere fin qui la porta inviolata.

21:20

20' - Il Lipsia allenta la pressione

La pressione dell'Inter a tratti sembra insostenibile, ma il Lipsia resiste e grazie alla velocità di Nusa e Openda riesce ad allungare il gioco e alleggerire la pressione.

21:15

15' - Assedio nerazzurro

Attacca a testa bassa ora la formazione di Inzaghi soprattutto sull'asse di sinistra con Bastoni e lo scatenato Dimarco. Già cinque i corner a favore dei nerazzurri in questo avvio.

21:12

11' - Ammonito Pavard

L'ha quasi combinata grossa Pavard, che perde banalmente un pallone ed è costretto a fermare con le cattive Openda. Per sua fortuna, solo cartellino giallo, nonostante le proteste dei giocatori del Lipsia.

21:11

10' - Inter in pressione

Attacca l'Inter, che progressivamente schiaccia i tedeschi a ridosso della loro area di rigore. senza esito i primi due corner nerazzurri.

21:08

5' - Il primo tentativo è di Taremi

Avvio di gara a ritmi blandi, grande possesso di palla dell'Inter, che conclude con Taremi, senza impensierire Gulacsi.

21:02

1' - Inter-Lipsia: si parte!

Davanti a un San Siro gremito, prende il via Inter-Lipsia! Padroni di casa in nerazzurro, ospiti in bianco e rosso.

20:56

Inter-Lipsia: la terna arbitrale

A dirigere Inter-Lipsia sarà il portoghese Joao Pinheiro. Bruno Jesus e Luciano Maia gli assistenti.

20:52

Milan e Atletico a -1 dai nerazzurri

L'Inter è a quota 10 punti, alle spalle del Liverpool a punteggio pieno, ed in compagnia del Brest, impegnato a Barcellona, dello Sporting, che ospita l'Arsenal, e del Monaco, che domani affronterà il Benfica. Alle spalle dei nerazzurri salgono il Milan, che passa a Bratislava, e l'Atletico, che passeggia a Praga.

20:49

Inzaghi carica Taremi: "Continui così"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, Simone Inzaghi inquadra la sfida con il Lipsia: "Incontriamo un'avversaria di tutto rispetto, che pur perdendo ha giocato gare di livello contro Juve, Liverpool e Atletico. Le rotazioni sono normali perché posso contare su tanti bravi giocatori. Taremi? Fin qui ci ha dato una grande mano, deve continuare così".

20:36

Marotta garantisce: "Concentrati sul Lipsia"

Il presidente nerazzurro Marotta presenta così la sfida con il Lipsia: "È una partita importante come le altre, perché questa nuova formula della Champions League impone di cercare punti in ogni partita. Le rotazioni le decide Inzaghi, che può scegliere tra una rosa di 24 giocatori, tutti forti. Non pensiamo a Firenze, questa sera siamo concentrati al 100% sul match con i tedeschi".

20:22

Nel Lipsia non c'è Sesko

Sorprende il tecnico del Lipsia, Marco Rose, che in attacco sceglie di rinunciare al bomber Sesko, per affidarsi alla coppia formata da Openda e dall'ex milanista André Silva. con Baumgartner e Nusa a supporto.

20:16

20:12

Inzaghi recupera Calhanoglu

Come previsto e auspicato dallo stesso Inzaghi, rientra dal 1' Calhanoglu, che agirà sulla mediana con Barella e Zielinski, che prende il posto di Mikhitaryan, mentre in avanti sarà Taremi ad affiancare Lautaro, con Thuram che partirà inizialmente dalla panchina. In difesa De Vrij per Acerbi con Pavard e Bastoni.

20:02

Lipsia, la formazione ufficiale

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Lukeba, Orban, Henrichs; Baumgartner, Kampl, Haidara, Nusa; Openda, André Silva. All.: Rose

20:00

Inter, la formazione ufficiale

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi. All.: Inzaghi

19:57

Nel prologo di Youth League, Inter-Lipsia 3-2

Un'Inter-Lipsia si è già giocata in Youth League e ha visto i nerazzurri imporsi per 3-2 sui tedeschi, conquistando la quinta vittoria su cinque incontri e mantenendo il quinto posto, con la qualificazione già acquisita grazie al successo sull'Arsenal. Decisiva la doppietta della stellina slovena Luka Topalovic.

19:50

Porta inviolata

Dato accessorio, ma estremamente significativo: l'Inter, insieme all'Atalanta, impegnata questa sera in casa dello Young Boys, è l'unica squadra della Champions League ad aver tenuto la porta inviolata dopo i pimi quattro turni.

19:43

Inter a caccia del poker

Diametralmente opposta la situazione in Champions dei nerazzurri, reduci invece da tre successi consecutivi dopo il pari all'esordio in casa del City e in cerca di una vittoria che varrebbe come un'ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

19:40

Lipsia assetato di punti

Tra le squadre più accreditate a contendere la Bundesliga al Bayern Monaco ed ai campioni in carica del Leverkusen, il Lipsia sbarca a San Siro clamorosamente a zero punti, dopo le sconfitte con Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic.

19:30

Inter-Lipsia, come seguirla in tv e streaming

Dopo il successo per 5-0 sul campo del Verona, l'Inter torna in Champions League. Alle 21, a San Siro, i nerazzurri sfideranno il Lipsia, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva nella competizione. Ecco come seguirla in tv e streaming.

