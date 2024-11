Milan, niente progressi nessun futuro

Di spiace dirlo a fine novembre ma a questo punto è inutile nascondere la malinconica realtà: non c’è futuro per questo Milan. Perché nella serata in cui rimette in sesto la classifica Champions scava una buca profonda sotto i piedi per la prova calcistica di pessimo livello offerta, per i due gol subiti e per gli errori clamorosi commessi al cospetto di un rivale che è ultimo con zero punti e si ritrova con una valanga di gol subiti. A questo punto infatti dei miglioramenti sventolati e promessi nelle passate settimane non c’è traccia alcuna. Anzi, al contrario invece di guadagnare una migliore disciplina tattica e un rigoroso equilibrio nelle posizioni in campo, si continuano a registrare clamorose sbavature, distrazioni costate due gol più un terzo salvato sulla linea da Pavlovic. Uno dei pochi a meritare la lode, Pulisic, racconta alla fine con parole garbate la triste realtà: “Dobbiamo giocare un po’ meglio”. Fosse così semplice! Al culmine di quattro mesi del nuovo corso Fonseca, dopo addestramenti, allenamenti ed esercitazioni, invece di chiudere qualche falla in difesa, se ne aprono sempre più grandi. Specie nelle marcature preventive, trascurate come può succedere solo tra dilettanti.