Guardiola, i graffi e i gesti del corpo: "Non ha la più pallida idea di come uscire dalla crisi"

Stanton: "Combinazioni di rabbia, frustrazione e devastazione"

Darren Stanton, ha spiegato a OLBG, che comportamenti come toccarsi la testa, sorridere falsamente e sedersi in posizione fetale rivelano che Guardiola non ha più il controllo della situazione nel City e che, a suo parere, nonostante abbia firmato il rinnovo di contratto, potrebbe lasciare il suo ruolo prima del previsto. Stanton ha detto: "Guardiola è un uomo distrutto. Ci sono circa 20 segnali d'allarme nel suo comportamento. Ci sono combinazioni di rabbia, frustrazione e devastazione".

"Sono cose normali che ci si aspetta da qualcuno nella sua situazione, ma in passato ha avuto delle delusioni e non è stato così vivace come contro il Feyenoord. Si nasconde la testa tra le mani, il che è l'opposto di una posizione di potere che prevederebbe mani sui fianchi e piedi divaricati. È quasi in posizione fetale e cerca di raggomitolarsi a palla, è come se volesse solo che la situazione attuale in cui si trova finisca. Vuole che finisca".

"Angoscia estrema, pensa di fare tutto bene"

Stanton ha poi aggiunto: "Guardiola sta attraversando il purgatorio e penso che questi siano i gesti più estremi che gli abbiamo visto fare. Credo davvero che senta che non resterà a lungo al Manchester City. È abbattuto, deluso, arrabbiato, quando vengono menzionati i giocatori gira la faccia dall'altra parte. La conferenza stampa di Guardiola è ancora più eloquente, dimostra che è assolutamente alla fine della sua pazienza".

"Si tocca la testa, scrolla le spalle e fa gesti con le mani e la bocca. Fa un sorriso finto e continua a parlare di ciò che la sua squadra ha già piuttosto che di ciò che deve cambiare. Penso che non abbia idea di come cambiare le cose. Non verbalmente sta dicendo che non hanno problemi, il che significa che non può elaborare una strategia per il futuro. Quando gli viene chiesto dei suoi tagli, lui offre una risposta sarcastica e questa viene usata come distrazione. Il fatto che si sia grattato dimostra un'angoscia estrema e penso che sia perché pensa di fare tutto bene ma non ha funzionato".