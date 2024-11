Aston Villa-Juve diretta Champions League: le formazioni ufficiali LIVE

BIRMINGHAM - La Juventus gioca in casa dell' Aston Villa per la quinta giornata di Champions League . I bianconeri hanno bisogno di un successo per tornare tra le migliori otto del girone unico e anche per ritrovare fiducia dopo la sconfitta con lo Stoccarda e il pareggio con il Lilla. Dall'altra parte del campo la formazione di Emery , capace di fare 9 punti tra Young Boys, Bayern Monaco e Bologna e subito dopo di non ottenere nemmeno un successo nelle ultime sei partite. Segui la partita in diretta.

20:35

Weah a Prime Video: "Mi piace giocare in attacco, le assenze ci motivano"

"Mi piace giocare da punta, è un ruolo diverso. Posso fare gol e aiutare la squadra, che per me è la cosa più importante. Se posso fare gol o assist è perfetto ma io devo pensare a fare il mio lavoro. La squadra deve pensare sempre a giocare di gruppo e dobbiamo continuare a lavorare insieme. Le assenze per noi sono una motivazione in più".

20:30

Aston Villa-Juve: il risultato in Youth League e il dato incoraggiante

Alle 14 di oggi si è tenuta la sfida di Youth League tra Aston Villa e Juventus, terminata per 2-0 in favore dei bianconeri grazie a una doppietta di Lorenzo Biliboc. Un risultato incoraggiante anche per la formazione di Motta dato che fin qui i bianconeri in Champions League hanno sempre replicato gli stessi risultati della formazione U19.

20:20

Weah fermato in aeroporto: ecco cos'è successo

A causa di un disguido con il passaporto è saltato il walkaround al Villa Park per la Juventus.

20:10

Champions, gli arbitri delle italiane: alla Juve uno spagnolo

Champions, gli arbitri delle italiane: alla Juve uno spagnolo

20:00

Dove vedere Aston Villa-Juve in tv?

Dove vedere Aston Villa-Juve in tv?

19:45

Aston Villa-Juve, le formazioni ufficiali

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Carlos, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta

19:40

La conferenza di Motta prima di Aston Villa-Juve: "Futuro in Premier? Sto bene qui"

Rivivi la conferenza stampa di Thiago Motta e Cambiaso alla vigilia di Aston Villa-Juventus.

19:30

Juve, contro l'Aston Villa otto indisponibili: i convocati

Juve, contro l'Aston Villa otto indisponibili: i convocati

Villa Park, Birmingham