Liverpool-Real Madrid diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

20:37

Real Madrid, Bellingham: "Vestirò la maglia blanca per i prossimi 10 o 15 anni"

L'asso inglese ha parlato del match di Anfield Road in conferenza stampa, svelando anche un retroscena di mercato: "La mia firma per il Liverpool nell'estate 2023? Non era così vicina come dicevano i media. Forse hanno ingannato un po' la gente in questo senso. Quando il Madrid ha bussato alla mia porta ho sentito che era il club perfetto per me. Sono molto felice a Madrid. Penso che nei prossimi 10 o 15 anni vestirò di blanco".

20:35

Liverpool, Carragher attacca Salah: "È un egoista, tutti sanno che..."

L'ex difensore dei Reds si scaglia contro l'egiziano, trascinatore della squadra di Slot in Premier e in Champions League: LE SUE PAROLE

20:30

Liverpool-Real Madrid: il punto su infortunati, squalificati e diffidati

Liverpool:

Indisponibili: Alisson, Chiesa, Tsimikas, Diogo Jota.

Squalificati: -.

Diffidati: Konaté, Mac Allister.

Real Madrid:

Indisponibili: Carvajal, Alaba, Tchouameni, Militao, Rodrygo, Vinicius Jr.

Squalificati -.

Diffidati: Modric, Camavinga, Vinicius, Militao, Vazquez.

20:25

Real Madrid, Ancelotti stizzito in conferenza stampa: "Nessuno può darmi consigli"

L'allenatore dei Blancos ha risposto piuttosto piccato a chi gli suggeriva un maggiore turnover per Vinicius Jr dopo l'infortunio occorso al brasiliano contro il Leganes: "Sento un sacco di consigli, ma ho giocato 1.300 partite, ho fatto 1.300 formazioni e fatto quasi 4.000 cambi. Nessuno può darmi consigli in merito", ha sottolineato in conferenza stampa prima del big match con il Liverpool in Champions League.

20:15

Chi vince il girone di Champions? Il pronostico dell'algoritmo sulle italiane

Un terminale ha simulato la prima fase della coppa 50.000 volte e ha stilato una classifica definitiva: I DETTAGLI

20:05

Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Slot.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Arda Guler, Brahim Diaz, Mbappé. All. Ancelotti.

20:00

Liverpool-Real Madrid, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra i Reds e i Blancos, valida per la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League, si giocherà ad Anfield Road con il calcio d'inizio in programma alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8, sul digitale terrestre, mentre il live streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e gratis su TV8.it.

Liverpool, Anfield Road