Beffa Juve, la palla non entra per un millimetro contro l'Aston Villa!

Sembrava davvero fatta per la Juve al Villa Park quando Conceicao ha colpito di testa a due passi da Martinez . Il portiere argentino è stato, però, miracoloso al 65' del match tra il suo Aston Villa e i bianconeri , valido per la quinta giornata di Champions League .

La Juve "maledice" Martinez

L'azione è nata sugli svilippi di un calcio d'angolo. Martinez, campione del Mondo nel 2022 con l'Albiceleste, si è tuffato all'indietro spingendo letteralmente fuori il pallone dalla porta. I giocatori di Thiago Motta hanno chiesto a gran voce di indicare il centrocampo, ma l'arbitro Manzano ha mostrato il suo orologio per segnalare che la goal line technology non aveva rilevato che il pallone fosse entrato. Le immagini hanno lasciato l'amaro in bocca ai tifosi della Vecchia Singora: questione di millimetri, ma la palla non ha oltrepassato del tutto la linea.