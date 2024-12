Yildiz carica la Juve: "City? Tutto può succedere"

Dopo essere partito dalla panchina contro il Bologna, Kenan Yildiz si prepara a tornare dal primo minuto contro il Manchester City di Pep Guardiola, in occasione del sesto impegno di Champions della Juventus di Thiago Motta. Alla vigilia del match in programma all'Allianz Stadium di Torino, il classe 2005 ha parlato del momento dei Citizens e della sua crescita in bianconero.

Yildiz verso Juve-Manchester City: "Tutto può succedere"

Nel corso di un'intervista concessa a Dundar Kesapli, per l'emittente Tr Sport, Kenan Yildiz si è proiettato verso la partita di Champions League con il Manchester City di Guardiola: "È un bella partita quella di domani, - ha sottolineato il 10 della Juventus - è una grande partita contro il Manchester City, quindi cercheremo di dare il nostro meglio e di essere pronti per questo appuntamento in Champions League. Il momento del Manchester City? Non mi piace parlare di altre partite o delle altre squadre, mi piace guardare alla nostra partita, a quello che dobbiamo fare. Quindi cerchiamo di essere pronti per la sfida di domani, perché il City è una grande squadra, con una storia, che ha vinto la Champions League due anni fa, ma nel calcio può succedere tutto. Dobbiamo essere pronti per domani e speriamo di fare una buona partita", ha aggiunto il talennto turco.

Yildiz Golden Boy Web 2024: "Molto orgoglioso di questo premio"

Lunedì 16 dicembre, sempre a Torino, Yildiz riceverà il premio di Golden Boy Web 2024, come giovane calciatore più votato online da tifosi e appassionati: "Sono piuttosto felice, ovviamente c'è sempre da fare di più per migliorare nel calcio, quindi cerco di concentrarmi su me stesso per aiutare la squadra e vediamo domani. Sono molto orgoglioso di questo premio, - ha ribadito il 19enne - sono davvero felice ma so che devo continuare a lavorare e dare il mio meglio".