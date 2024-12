Bayer Leverkusen-Inter diretta Champions League: segui la sfida di oggi LIVE

LEVERKUSEN - L'Inter seconda in classifica sfida il Leverkusen campione di Germania, in sesta posizione a -3 dai nerazzurri. Dopo lo 0-0 dell'esordio in casa del Manchester City, la formazione di Inzaghi ha ottenuto solo vittorie tra Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia, facendo meglio di tutti ad eccezione del Liverpool. La Champions del Bayer è iniziata invece con due vittorie contro Feyenoord e Milan, seguite da un pareggio con il Brest e una sconfitta contro il Liverpool . La squadra allenata da Alonso si è rifatta nello scorso turno superando per 5-0 il Salisburgo. Segui la sfida in diretta.

29' - Frattesi la mette alta

Cross interessante di Calhanoglu che sul primo palo trova l'inserimento di Frattesi. Il centrocampista arriva sul pallone ma con la testa non riesce a trovare la porta. Sarà rimessa dal fondo per il Leverkusen.

27' - Giallo per Carlos Augusto

Seconda ammonizione nel giro di pochi minuti per l'Inter. Questa volta nel mirino dell'arbitro ci è finito Carlos Augusto, colpevole di aver trattenuto in maniera troppo vistosa un avversario su calcio d'angolo. Si ripartirà comunque dalla bandierina perché l'irregolarità è avvenuta a gioco fermo.

26' - Palacios calcia alto

Contropiede veloce del Leverkusen con un cross in zona centrale che raggiunge Palacios al limite dell'area. L'argnetino tenta il tiro di controbalzo ma a causa di una deviazione non trova la porta.

25' - Ammonito Calhanoglu

Il primo giallo della gara lo rimedia il turco dell'Inter a causa delle proteste eccessive contro l'arbitro.

24' - Darmian non trova la porta

Ottima azione dell'Inter che sorprende la difesa di casa con l'inserimento centrale di Darmian. L'esterno si fa trovare da una sponda in area e tenta il tiro al volo mancando la porta da ottima posizione. In caso di gol sarebbe stato da verificare un possibile fuorigioco.

19' - Grimaldo e Xhaka cercano la porta

Doppio tentativo da fuori del Leverkusen prima con Grimaldo, respinto dalla difesa, e poi con Xhaka. Il tiro indirizzato in porta dell'ex Arsenal è molto debole e Sommer lo cattura in due tempi.

14' - Schermato Calhanoglu

L'Inter gira bene palla trovando la sponda di Bisseck sul secondo palo leggermente arretrata per Thuram che la accomoda per Calhanoglu dal limite. L'ex del match lascia partire un tiro potente dal limite che viene sporcato dalla difesa. Kovac la blocca facilmente.

12' - Grimaldo calcia dalla distanza

Il Leverkusen risponde con il suo esterno sinistro che si presenta dal limite dell'area e cerca una conclusione sul primo palo che Sommer controlla senza problemi.

11' - Spinge Darmian

Dopo un avvio complicato l'Inter sta crescendo lentamente. Buona iniziativa sulla destra con Darmian che arriva sulla linea di fondo e in scivolata mette un cross forte al centro dell'area su cui non arriva nessun compagno.

6' - Altro cross di Frimpong

Nuova iniziativa del Leverkusen sulla corsia di destra con Frimpong che mette un cross teso sul primo palo. De Vrij fa buona guardia e respinge in fallo laterale.

4' - Traversa del Leverkusen

La squadra tedesca gira il pallone per tre minuti consecutivi in cerca di spazi utili per sorprendere la difesa dell'Inter. Alla fine una palla a scavalcare la linea dell'Inter arriva a centro area per il tiro a botta sicura di Tella che si schianta contro la traversa.

1' - Inizia la partita

L'arbitro Vincic ha fischiato l'inizio di Leverkusen-Inter. Il primo possesso del match è per i padroni di casa.

Squadre nel tunnel

I calciatori hanno raggiunto il tunnel della BayArena e sono pronti per presentarsi davanti al pubblico di Leverkusen.

Leverkusen-Inter: i precedenti

L'ultima sfida tra Inter e Leverkusen risale all'estate del 2020, quando le due formazioni si sfidarono in campo neutro per i quarti di finale di Europa League. In quell'occasione a vincere furono i nerazzurri grazie ai gol di Barella e Lukaku seguiti dal 2-1 di Havertz. La partita più recente tra Leverkusen e Inter alla BayArena è stata invece nel marzo 2003 per i gironi di Champions. Anche in quel caso a vincere fu la squadra italiana, 2-0 con le reti di Martins e Belozoglu.

Inter, vittoria contro il Leverkusen in Youth League

La formazione U19 dell'Inter ha affrontato la squadra tedesca alle 14 di oggi, vincendo per 1-0 grazie a un gol al 63' di Mattia Zanchetta. Dopo 6 giornate l'Inter è al primo posto del girone unico, ancora a punteggio pieno con 18 punti.

Marotta sulla vittoria della Champions: "Giusto pensare di poterlo fare, sono molto fiducioso"

Il presidente dell'Inter ha parlato su Sky Sport della corsa europea dei nerazzurri: "Mi auguro che Taremi possa essere decisivo, se lo merita è un grande professionista. La Champions è un torneo in cui ogni partita può decidere il destino di una squadra, è ancora presto per fare previsioni in questi mesi cambieranno tante cose. Siamo cresciuti e vogliamo essere protagonisti. Sperare e pensare di poter vincere la Champions è giusto, poi dipende anche dagli avversari. Io sono molto fiducioso".

Bisseck: "Siamo pronti, dobbiamo mantenere ancora la porta inviolata"

Il difensore tedesco dell'Inter ha risposto così alle domande di Inter TV: "Siamo pronti per il match. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, ma abbiamo preparato bene la partita. Siamo in forma e servirà un'ottima prestazione. Dobbiamo cercare di mantenere ancora una volta la porta inviolata. Allo stadio ci saranno tanti miei amici e la mia famiglia. È una partita importante per me, voglio fare una grande prestazione per aiutare la squadra a vincere".

Inzaghi prima di Leverkusen-Inter: "Affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa"

Durante il riscaldamento delle squadre, l'allenatore dell'Inter ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa. Sara una sfida molto difficile dovremo mettere molta attenzione. Affrontare una squadra di questo livello è un grandissimo stimolo. Ho visto che ci saranno molti tifosi e noi daremo il massimo anche per loro. Il Leverkusen è una squadra di grande qualità. Faccio giocare Taremi anche se Correa ha fatto molto bene. C'è tanta concorrenza".

Bayer-Inter: le formazioni ufficiali

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Tella. All. Alonso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi

