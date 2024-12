Guardiola esalta la Juve: "La migliore squadra d'Italia"

Non solo l'annuncio a sorpresa su cosa farà dopo il Manchester City . Pep Guardiola ha ovviamente parlato anche della Juve alla viglia della sfida valida per la sesta giornata di Champions League : "La Juve è la Juve, è la miglior squadra d'Italia. Loro sono abituati a giocare sotto pressione e hanno qualità. Hanno fatto un lavoro straordinario contro il Bologna. Sono certo che la Juventus riuscirà a fare bene e non vedo l'ora di incontrarli".

Guardiola: "Al primo anno di Manchester non ho vinto"

Parlando di Thiago Motta e del suo lavoro alla Juventus, Guardiola ha poi aggiunto e concluso: "Ho visto in questi giorni le partite, un po' il senso che hanno e mi sembra che sia sulla buona strada. Non è facile arrivare in un posto e inserire cose nuove con gli obblighi che hanno squadre come la Juve. Riuscirci immediatamente non è facile, a volte c'è bisogno di tempo. Al primo anno di Manchester non ho vinto".