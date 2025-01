Champions League, gli arbitri di Juve, Atalanta e Bologna per la settima giornata

La Uefa ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le sfide valide per la settima giornata della fase campionato della Champions League . Un francese per Bruges-Juventus , mentre l'italiano Davide Massa dirigerà il match tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Martedì 21 gennaio , toccherà anche ad Atalanta e Bologna , rispettivamente contro Sturm Graz e Borussia Dortmund .

Champions League, gli arbitri di Bruges-Juve, Atalanta-Sturm Graz e Bologna-Borussia Dortmund

Sarà il francese Benoit Bastien ad arbitrare Bruges-Juventus, in occasione dell'incontro in scena allo stadio "Jan Breydel" alle ore 21. A coadiuvare il fischietto classe '83 saranno i connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Ruolo di quarto ufficiale affidato a Thomas Leonard, con Willy Delajod e Jérome Brisard in sala Var. Per quanto concerne Atalanta-Sturm Graz, invece, toccherà al lituano Donatas Rumsas, scelto per la partita in calendario martedì 21 gennaio alle ore 18:45. Il direttore di gara potrà usufruire della collaborazione di Radius e Suziedélis, con Smitas quarto uomo. Al Var, il portoghese Martins e il tedesco Dingert. Infine, in contemporanea con la squadra di Motta, scenderà in campo anche il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato contro il Borussia Dortmund al "Dall'Ara": l'arbitro sarà l'olandese Serdar Gozubuyuk, coadiuvato dagli assistenti di linea Zeinstra e Inia. Manschot quarto ufficiale, con van Boekel al Var e lo svizzero Fedayi San all'Avar.