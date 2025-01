Dove vedere Bruges-Juve in tv? Prime o Sky, orario

Dopo essere tornata alla vittoria in Serie A contro il Milan di Conceicao, la Juventus di Thiago Motta vuole dare continuità a prestazioni e risultati anche in Champions League . Al "Jan Breydel", i bianconeri saranno ospiti del Bruges , in occasione della settima giornata della fase campionato della massima competizione continentale. Vlahovic e compagni ripartono dagli 11 punti conquistati nelle prime sei apparizioni in campo internazionale.

Bruges-Juve, l'orario

Bruges-Juve andrà in scena oggi, martedì 21 gennaio, alle ore 21 allo stadio "Jan Breydel".

Dove vedere Bruges-Juve in diretta tv

Bruges-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky, in HD e in 4KHDR.

Dove vedere Bruges-Juve in streaming

Bruges-Juve sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.