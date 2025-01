Dove vedere Bologna-Borussia Dortmund in tv? Prime o Sky, orario

Bologna ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Champions League. Momento straordinario in campionato, dove i ragazzi di Vincenzo Italiano sono riusciti a collezionare 33 punti in 20 partite di Serie A, in attesa di recuperare il match con il Milan. In Europa, però, è un'altra storia. Al "Dall'Ara" arriva il Borussia Dortmund di Nuri Sahin, in crisi di risultati in Bundesliga, ma in piena corsa per un posto tra le prime otto nella massima competizione continentale. Per gli emiliani, invece, è l'ultimo treno per rimanere in scia alla zona playoff.