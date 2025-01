Luis Enrique spiega: "Kvaratskhelia si adatterà al gioco del Psg così"

Il Paris Saint-Germain è chiamato a un'impresa per conquistare la qualificazione ai playoff di Champions League . Con appena 7 punti conquistati nelle prime sei giornate, nella prossima partita i francesi sfideranno il Manchester City, che si trova a quota 8. Uno scontro da dentro o fuori. Luis Enrique ha presentato la partita in conferenza stampa, parlando anche di Kvaratskhelia , arrivato negli ultimi giorni dal Napoli e dei suoi primi giorni a Parigi.

Luis Enrique: "Kvara è versatile, tutti lo conosciamo"

Grandi elogi, quelli spesi da Luis Enrique per il neo-acquisto Kvaratskhelia: "Tutti conosciamo Kvara. Penso che sia un giocatore che ha dimostrato il suo livello sia al Napoli che in nazionale". L'allenatore spagnolo ha parlato anche di come potrà il georgiano inserirsi negli schemi di gioco del Psg: "Si adatta perfettamente alla nostra idea di gioco. E' capace di giocare nell'uno contro uno, ma anche all'interno, da numero 9: è versatile, può creare superiorità numerica., all’interno, come numero 9. Risponde all’idea di versatilità, ha la capacità di creare superiorità numerica".