Dove vedere Milan-Girona in tv? Prime o Sky, orario

Esordio in Champions League sulla panchina del Milan per Sergio Conceicao, arrivato alla fine del 2024 per sostituire l'esonerato Fonseca e rilanciare le ambizioni dei rossoneri in campionato. A Milanello, però, è di casa la massima competizione continentale, che vede Morata e compagni in piena corsa per un posto tra le prime otto della classifica generale. Questa sera, una vittoria contro il Girona di Michel consentirebbe al Diavolo di agganciare nuovamente l'Atletico Madrid del Cholo Simeone a quota 15.