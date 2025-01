Kvaratskhelia, prima volta in tribuna al Parco dei Principi per Manchester City-Psg

Kvaratskhelia, la prima volta al Parco dei Principi

Per la sfida decisiva in Champions League contro il Manchester City, il georgiano si è seduto sugli spalti del Parco dei Principi per la prima volta da quando è arrivato nella capitale francese. Al suo fianco sua moglie, Nitsa Tavadze, che nel pomeriggio aveva pubblicato una storia su Instagram dall'aereo in direzione Parigi. Luis Enrique non lo ha ancora convocato, ma potrebbe essere a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Reims, in casa. Per l'esordio in Champions League dovrà aspettare il 29 gennaio, quando i parigini giocheranno in trasferta contro lo Stoccarda, l'ultima sfida del girone unico di UCL.