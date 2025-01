Milan-Girona, le pagelle: Maignan top,  Bennacer risale  

Sfugge più di una volta alla marcatura e crea occasione dal lato destro dell’area. Un diagonale splendido dal limite sbatte sul palo.

Morata 5,5

Svaria tanto sul fronte offensivo per non dare riferimenti alla difesa del Girona. Torna il solito tema: da un giocatore d’esperienza come lui dovrebbero arrivare anche i gol.

Abraham (18’ st) 6

Più sostanza in area con il suo ingresso. Mani sul volto dopo una conclusione al volo pericolosa.

Leao 7,5

Chi se non lui? Sblocca il match con un bellissimo gol. Terza rete consecutiva in Champions. Ispirato anche quando apparecchia per Theo, ma il francese spreca.