Thiago Motta, conferenza stampa in diretta: le interviste prima di Juve-Benfica

TORINO - Scatta il conto alla rovescia per Juve-Benfica , gara valida per l' ottava e ultima giornata della fase a girone unico di Champions League in programma domani (mercoledì 29 gennaio, ore 21) all' Allianz Stadium . Reduci dal ko con il Napoli , i bianconeri (già qualificati ai playoff) devono vincere contro i portoghesi per ottenere il miglior piazzamento nella maxi-classifica. L'attesa è tutta per le parole di Thiago Motta nella conferenza stampa alla vigilia del match. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.

13:06

Juve, Cambiaso out dalla rifinitura: i dettagli

Allenamento di rifinitura in corso per i bianconeri in vista della partita contro il Benfica in Champions League. La prima parte della seduta è aperta alle telecamere e dalle immagini si è subito notata l'assenza di Andrea Cambiaso: problema dell'ultim'ora o esclusione di mercato con il terzino da settimane nel mirino del Manchester City? Presente invece Dusan Vlahovic che contro i portoghesi potrebbe partire titolare visto che Kolo Muani non potrà essere utilizzato almeno fino alla prossima gara in Europa.

13:00

Juve,Thiago Motta in conferenza stampa

In vista del match di Champions League con il Benfica, in programma domani (mercoledì 29 gennaio, ore 21), l'allenatore bianconero risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dalle 13:30.

Torino, Juventus Training Center