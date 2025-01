Balde, incredibile gaffe su Gasperini in conferenza prima di Barcellona-Atalanta: "Chi è"

Alejandro Balde sta vivendo una stagione da sogno con la maglia del Barcellona . Dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare gran parte della scorsa stagione, si è ripreso una maglia da titolare diventando fondamentale per la squadra di Flick . Ora con i blaugrana è a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, ma per farlo dovrà affrontare l'ultima sfida del girone unico di Champions League contro l'Atalanta . In conferenza stampa, lo spagnolo ha fatto una gaffe incredibile su Gasperini .

Balde e l'errore su Gasperini in conferenza: cosa è successo

Il giocatore del Barcellona stava rispondendo a un giornalista italiano che aveva fatto una domanda prima sulla partita e poi su Gasperini. Finita la risposta sul primo, Balde ha chiesto: "Qual è la sua domanda? Chi era il giocatore?". Lo spagnolo si è poi girato all'uomo vicino a lui chiedendo chi fosse Gasperini. Continuando a non capire, Balde dice: "Non ho capito di quale giocatore stessimo parlando. Quale giocatore intendevi?". Il terzino del Barcellona poi si è arreso e ha chiesto "Chi è"?, scatenando le risate della sala stampa. Gli spiegano che è l'allenatore dell'Atalanta e Balde infine risponde: "Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire. Non lo conosco".