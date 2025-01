Dove vedere Juve-Benfica in tv? Prime o Sky, orario

Una volta conquistato aritmeticamente il pass per i playoff, grazie allo 0-0 di Bruges , la Juventus di Thiago Motta si prepara a chiudere la fase campionato della sua 3Champions League all'Allianz Stadium di Torino. Ospite il Benfica di Bruno Lage, reduce dalla pirotecnica sconfitta europea contro il Barcellona di Flick, capace di rimontare sotto il diluvio del "da Luz" e di vincere nel finale con il gol di Raphinha. I bianconeri, che non possono contare sul neo arrivato Kolo Muani, vogliono garantirsi una casella tra le teste di serie ai playoff, mentre i lusitani devono consolidare il loro piazzamento all'interno delle prime ventiquattro, avendo accumulato appena 10 punti in 7 partite.

Juve-Benfica, l'orario

Juve-Benfica andrà in scena oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

