Dove vedere Inter-Monaco in tv? Prime o Sky, orario

Ad un passo dall'accesso diretto agli ottavi di finale, l' Inter di Simone Inzaghi si rituffa in Champions League per affrontare l'ottava ed ultima giornata della fase campionato. A San Siro arriva il Monaco di Hutter, alla ricerca di punti utili per entrare nelle prime otto ed evitare i playoff. Nerazzurri reduci dalla roboante vittoria di Lecce in Serie A e dal successo di misura contro lo Sparta Praga, che ha consentito a Lautaro e compagni di portarsi al quarto posto a quota 16.

Inter-Monaco, l'orario

Inter-Monaco andrà in scena oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Monaco in diretta tv

Inter-Monaco sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi mobili quali PlayStation, XBox, TIMVISION Box e Amazon Fire Stick. Una volta sottoscritto un abbonamento mensile (4.99€) e/o annuale (49.90€), sarà possibile fruire di tutti i servizi presenti sulla piattaforma. Per i nuovi abbonati, i primi 30 giorni sono gratis.

Dove vedere Inter-Monaco in streaming

Inter-Monaco sarà visibile live in streaming solo su Prime Video. Applicazione mobile scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Servizio gratuito per i nuovi utenti, fino allo scadere del primo mese di abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.