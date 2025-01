Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in tv? Prime o Sky, orario

Allo stadio "Maksimir" di Zagabria , la Dinamo di Fabio Cannavaro sfida il Milan di Sergio Conceiçao, in occasione dell'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Champions League . Rossoneri padroni del proprio destino, ma non ancora certi della qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione continentale. I croati, invece, vantano gli stessi punti del Manchester City di Guardiola (8) e hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. In caso contrario, sarà eliminazione.

Dinamo Zagabria-Milan andrà in scena oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21 allo stadio "Maksimir" di Zagabria.

Dinamo Zagabria-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 253 di Sky Sport.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Dinamo Zagabria-Milan in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.