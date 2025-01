Dove vedere Barcellona-Atalanta in tv? Prime o Sky, orario

Primo confronto ufficiale tra Barcellona e Atalanta, protagoniste della sfida valida per l'ottava ed ultima giornata della fase campionato della Champions League. Flick ha già staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione, mentre la Dea ha bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto tra le prime otto ed evitare lo scoglio dei playoff. Per la Dea, oggi orfana dell'infortunato Lookman, 14 punti all'attivo dopo sette partite giocate in questa edizione del massimo torneo continentale.