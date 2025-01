Sporting-Bologna: dove vederla in tv, orario e formazioni

Ad una settimana dalla storica vittoria in rimonta contro il Borussia Dortmund, il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a godersi l'ultima notte europea in questa edizione della Champions League. Il successo con i gialloneri, infatti, non è bastato per evitare l'eliminazione dalla competizione, ma ha consentito agli emiliani di consolidare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. L'ottava giornata della fase campionato conduce i rossoblù a Lisbona, dove affronteranno uno Sporting in piena corsa per un posto nei playoff.