Atalanta, le possibili avversarie di Champions League ai playoff

⁠Le possibili avversarie dell’Atalanta ai playoff di Champions League

Ai playoff di Champions League, nel sorteggio in calendario venerdì alle ore 12, la squadra di Gasperini potrebbe incontrare una tra Sporting Lisbona e Club Brugge, con i portoghesi fermati dal Bologna nell'ultima giornata della fase campionato. I belgi, invece, sono stati protagonisti contro la Juve di Thiago Motta nel penultimo turno di questa fase, dimostrando di essere temibili tra le mura amiche. Sponda bergamasca, il 2-2 di Montjuic non basta per accedere direttamente agli ottavi di finale, insieme all'Inter di Simone Inzaghi. La Dea, dunque, è la prima esclusa dalle prime otto e affronterà nel tabellone tennistico disegnato dalla UEFA la 23esima o la 24esima della classifica generale. In occasione degli ottavi di finale, l'Atalanta giocherà l'andata in trasferta l'11 o il 12 febbraio, mentre al ritorno avrà la possibilità di giocarsi tutto al "Gewiss Stadium" di Bergamo, martedì 18 o mercoledì 19.