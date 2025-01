Juve-Benfica, Vucinic tifoso speciale allo Stadium con la maglia numero 9

C'è anche Mirko Vucinic tra gli spettatori presenti sugli spalti dell'Allianz Stadium di Torino, in occasione della sfida tra Juve e Benfica, valida per l'ottava ed ultima giornata della fase campionato della Champions League. Maglia speciale per il montenegrino e messaggio dell'ex Roma e Lecce per i tifosi bianconeri.